Біля входу в харківський офіс ОПЗЖ вивісили навчальну гранату

У Харкові на вході в офіс партії “Опозиційна платформа — За життя” виявили гранату. Про це повідомили представники політичної сили.

У вівторок вранці члени організації “Світанок” опублікували фото офісу “ОПЗЖ”, облитого червоною фарбою. Як з’ясувалося пізніше, невідомі приготували партійцям ще один “сюрприз”: прив’язану до дверей гранату, яку виявили близько 09:00. Поруч хулігани залишили записку з текстом: “наступного разу буде бойова”.

“Граната виявилася навчальна, але з вибуховим елементів. Не відомо, які були б наслідки, якби вона вибухнула, — розповів заступник голови обласної організації партії “Опозиційна платформа — За життя” Василь Россихин. — Це політика залякування, яку ми пов’язуємо зі зростаючими рейтингами нашої політичної сили”.

У прес-службі обласного управління поліції підтвердили, що граната була навчальною. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. В даний момент вирішується питання щодо кваліфікації інциденту.

На інцидент вже звернули увагу депутати Верховної Ради від “ОПЗЖ”. Члени фракції підготували офіційну заяву, в якій поклали відповідальність за подію на обласну владу. Парламентарії також звернулися до генерального прокурора, міністра МВС та голови СБУ з вимогою знайти винних.