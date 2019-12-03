Суд відправив під нічний домашній арешт чиновника Гепи

3 грудня суд обрав запобіжний захід для начальника будівельного відділу управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Віктора Лихолитова. Днем раніше суддя Дзержинського суду Олександр Шестак заслухав аргументи сторін і відправився в нарадчу кімнату.

Віктор Лихолитов просив суддю не застосовувати до нього запобіжний захід, обґрунтувавши це кількома причинами.

“У зв’язку з тим, що у мене вдома були проведені обшуки, на робочому місці було вилучено комп’ютерне обладнання, була вилучена комп’ютерна техніка, документи і перешкоджати слідству я не маю ніякої можливості; також у зв’язку з тим, що у мене на утриманні знаходяться двоє неповнолітніх дітей, пенсіонери, і один з дітей потребує постійного лікування, також я маю також вроджений порок серця, я прошу вас ніякої міри не застосовувати”, – заявив підозрюваний у суді.

Прокурор Роман Петренко просив взяти підозрюваного під варту, щоб він не міг впливати на слідство, чиновників і не знищив договори департаменту з фірмою “Паркінг+”.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора, призначивши домашній арешт в нічний період: Віктор Лихолетов не повинен залишати місце проживання вночі, а також зобов’язаний здати паспорти.

Прокуратура збирається подавати апеляцію на запобіжний захід, тому що є докази розтрати бюджетних коштів.Обіцяє оскаржити рішення і сторона захисту.