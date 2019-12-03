Банки вимагають від компанії Григоришина більше 10 млрд

В рамках справи про банкрутство компанії «Запоріжтрансформатор» боржнику надійшли вимоги банків на загальну суму понад 10 млрд грн. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення FinClub з посиланням на рішення Господарського суду Запорізької області від 28 листопада.

Зокрема, заявлені вимоги Промінвестбанку становлять майже 6,1 млрд грн, Ощадбанку – 2,2 млрд грн, ING Bank N. V. – 741 млн грн, ІНГ Банку – 214,24 млн грн, Укрексімбанку – 459,63 млн грн, Райффайзен Банку Аваль – 435,71 млн грн, Таскомбанку – 213,9 млн грн.

Крім того, свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній.

Так, Встановлено Лімітед» вимагає 182,5 млн грн, «Азидано Лімітед» – 182,5 млн грн, «Каратано Лімітед» -182,5 млн грн, «Артамаре Лімітед» – 146,9 млн грн.

Нагадаємо, що провадження у справі про банкрутство «Запоріжтрансформатор» було відкрито в жовтні з ініціативи самого підприємства.

Суд задовольнив клопотання розпорядника майна і наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно підприємства (зокрема, те, яке знаходиться в заставі, іпотеці і третіх осіб).

Згідно інформації підприємства, на кінець 2018 року його заборгованість перед банками становила 8,87 млрд грн. При цьому заявлена сума позаоборотних активів склала 2,36 млрд грн, а оборотних активів – 1,77 млрд грн.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром «Запоріжтрансформатор» числиться менеджер швейцарського офісу Energy Standard Group Леонід Пивоварів (Швейцарія), який є одним Костянтина Григоришина. Лондонський арбітраж раніше визнав, що реальний власник цих активів Григоришин, відзначає видання.