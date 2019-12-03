У нового керівника Держрезерву є недобудований будинок, Lexus і готівковий запас

Посада керівника Державного агентства резерву України нещодавно зайняв Ярослав Погорілий. До цього він був директором департаменту стратегічного розвитку «Полтавської газонафтової компанії», що входить в структуру JKX Oil & Gas: веде розвідку і видобуток вуглеводнів в Україні, РФ, Угорщини і Словаччини.

Погорілому належить недобудований будинок на 350 кв. метрів в с. Хатяновка (Київська область), земельну ділянку на 1357 кв. метрів і автомобіль Lexus (GS 350) 2007 року випуску. Також Погорілий задекларував готівку: 720 тис. грн і $21 тис.

25 вересня 2019 року уряд звільнив керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова.

Держрезерв управляє 5 комбінатами по зберіганню нафтопродуктів:

«Астра» (Чернігівська область),

«Эстафера» (Житомирська область),

«Зірка» (Запорізька область, резервуарний парк 169 тис. куб. м),

«Рекорд» (Житомирська область, резервуарний парк 259 тис. куб. м),

«Планета» (Харківська область, резервуарний парк 210 тис. куб. м).

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