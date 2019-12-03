У нового керівника Держрезерву є недобудований будинок, Lexus і готівковий запас

Посада керівника Державного агентства резерву України нещодавно зайняв Ярослав Погорілий. До цього він був директором департаменту стратегічного розвитку «Полтавської газонафтової компанії», що входить в структуру JKX Oil & Gas: веде розвідку і видобуток вуглеводнів в Україні, РФ, Угорщини і Словаччини.
Погорілому належить недобудований будинок на 350 кв. метрів в с. Хатяновка (Київська область), земельну ділянку на 1357 кв. метрів і автомобіль Lexus (GS 350) 2007 року випуску. Також Погорілий задекларував готівку: 720 тис. грн і $21 тис.
25 вересня 2019 року уряд звільнив керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова.
Держрезерв управляє 5 комбінатами по зберіганню нафтопродуктів:
- «Астра» (Чернігівська область),
- «Эстафера» (Житомирська область),
- «Зірка» (Запорізька область, резервуарний парк 169 тис. куб. м),
- «Рекорд» (Житомирська область, резервуарний парк 259 тис. куб. м),
- «Планета» (Харківська область, резервуарний парк 210 тис. куб. м).
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