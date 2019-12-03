Як Коболєв ефектно послав на@уй рідна держава, — Лямець

Цей кейс потрібно включати в програму навчання студентів Академії держуправління. Андрій Коболєв, якого я назвав би кліщем української політики, ефектно відбив спробу ветеринара дістати його з шиї влади.

Таку думку висловив сьогодні в блозі УП відомий журналіст і публіцист Сергій Лямець.

2 грудня міністр енергетики Оржель – той, який хотів продати нам з вами газ дорожче, а дельту освоїти – оголосив: є політичне рішення змінити керівництво «Нафтогазу» і «Укренерго».

Чому він це сказав, і було політичне рішення, потрібно ще розібратися. Але в офісі на вулиці Хмельницького очевидно різко зіпсувався повітря.

Справа в тому, що міністерство енергетики взагалі (від слова «ніяк») не контролює «Нафтогаз». Навіть Кабмін не контролює найбільшу монополію України. Її контролює… сам Коболєв, який поставив кишеньковий наглядова рада.

Функція наглядової ради – тикати жирні факи державі, яка нібито володіє «Нафтогазом» на 100%. Але державі кажуть – идити-нах. По англійськи, на якому Коболєв спілкується з покровителями з Вашингтона, звучить як fa’Q.

Держава втратила контроль над «Нафтогазом» при Порошенко. Коболєва приставив прем’єру Арсенію Яценюку олігарх Микола Мартиненко. Коли Яценюка зняли, Коболєв перекинувся під Банкову, але дуже скоро знайшов нових покровителів. Тих самих, які контролюють МВФ.

Ну а далі все було легко. Прийняли закон про «незалежних» наглядових радах і створили саме такий в «Нафтогазі». Тепер держава начебто володіє компанією, проте жодних вказівок її керівництву віддати не може.

Про це добре знає заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, яка працювала при Порошенка главою наглядової ради «Нафтогазу». Але, мабуть, мовчить. Чому? Тому що вона з команди Бориса Ложкіна, як і прем’єр Гончарук. А через Ложкіна якраз і штовхали в тому числі закон про «незалежних» набсоветх. Ну і так далі, це ціле зміїне кубло.

І ось, якийсь Оржель заявляє, що є політичне рішення. Сам по собі міністр – дрібна фігура. Він колишній підлеглий Гончарука. І не виключено, що він сказав ці слова за домовленістю Гончарука з самим Коболевым.

У практиці рейдерства є така штука, називається «судова відмивання». Коли ти незаконно захопив підприємство, на тебе тут же подає в суд твій же сусід Вася. Вася таврує тебе, називає рейдером. Він абсолютно правий, але позов становить погано, і той розсипається в суді. Вася кипить гнівом, йде в апеляцію і касацію, але програє і там. На виході з Верховного суду ви обнимаетесь, ти віддаєш Васі останній конверт – і ви їдете в сауну до дівок. З цього моменту ніхто, навіть колишній власник захопленого заводу, не зможе відсудити у тебе підприємство.

Так що я не виключаю, що саме цей сценарій розіграли Коболєв-Гончарук-Оржель.

Але навіть якщо так, якийсь президент Зеленський міг вхопитися за цю заяву і відмотати всю історію кліща Коболєва взад. Могло не стати наглядових рад, могло не стати і самого Коболєва у главі «Нафтогазу». Адже не виключено також, що Оржель зрадив свого колишнього роботодавця і спробував зіграти в іншу гру.

І полетіло. Тут же відписався в Facebook Юрій Вітренко, який нібито посварився з Коболевым. Він розповів, що рішення можливе правильне, але не зараз

Ситуація навколо тристоронніх переговорів щодо транзиту, а зараз, фактично, вже і щодо арбітражу, є складною. Тому…

Gepostet von Yuriy Vitrenko am Montag, 2. Dezember 2019

Потім виліз в ефір міністр економіки Тимофій Милованов. Здавалося б, яке йому діло до Коболєва? А виявляється, воно є. Підозрюю, подзвонили звідки треба координатори незалежного українського уряду і сказали: наших тут б’ють.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/3/7233676/

Я не знаю, finita чи la comedia. Але Коболєв і його лобі свою позицію виставили однозначно. Зазвичай ця позиція означає, що «всьо, приїхали». Тепер подивимося, були яйця за заявою Оржеля або йому доведеться вибачатися.