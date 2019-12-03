Україна потрапила в критичну залежність від нерезидентів — Найман

Мінфін України наближається до критичного рівня залежності від інвесторів-нерезидентів для фінансування дефіциту держбюджету і рефінансування держборгу.

Таке попередження оголосив сьогодні у Фейсбуці фінансовий експерт, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман.

Без нерезидентів Мінфіну в 2020 році доведеться або суттєво, на 100-200 млрд. грн., секвестувати витрати держбюджету, або включати друкарський верстат (але якщо НБУ втратить незалежність, це може спровокувати втеча інвесторів і ще більше погіршити ситуацію), або йти на дефолт.

Одна надія, що нерезиденти Та рефінансують старі борги, І прикупляють ще трохи українського держборгу на $4 млрд.

У 2020 році Мінфіну з бюджету потрібно буде спрямувати на:

— погашення старих боргів – 282 млрд. грн. – потрібно рефінансування (у тому числі зовнішній 120 і внутрішній 162 млрд грн);

— виплату відсотків за держборгом – 142 млрд. грн. – відображені в держвидатках/дефіцит;

— фінансування дефіциту бюджету 94 млрд грн.

Тобто, потрібно як мінімум рефінансувати і знайти додатково 214 млрд. грн. (120 + 94) або більше.

В українських банків нових грошей стане більше в кращому випадку на 31 млрд грн (приріст монетарної бази). Фізособи і юрособи особливо в справі фінансування держборгу України не допоможуть.

Загальна джерела грошей на держборги:

— нерезиденти, як і в 2019 році;

— банки зменшать кредитування і гроші спрямують на ОВДП – малоймовірно;

— податкова амністія (без неї якщо фізособи збільшать купівлі ОВДП, то за рахунок зниження депозитів в банках і для ринку ОВДП нових грошей не буде) – зараз немає на порядку денному, тим більше в правильному форматі.

Отже. Одна надія, що нерезиденти Та рефінансують старі борги, І прикупляють ще трохи українського держборгу хоча б на $4 млрд. Завдання здійсненне, але така залежність від зовнішньої кон’юнктури повинна лякати і Мінфін і НБУ.

Висновок для інвесторів в українські ОВДП: слідкуйте за цифрами.

Першим сигналом погіршення ситуації стане зростання процентних ставок по розміщуваних Мінфіном ОВДП. Зараз цього немає. Процентні ставки продовжують знижуватися.

Другим сигналом стане скорочення терміну нових ОВДП. Зараз і цього немає. Навпаки, іноземні інвестори готові купувати все більш довгострокові ОВДП.

Так що короткостроково можна спати спокійно.