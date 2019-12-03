Україна потрапила в критичну залежність від нерезидентів — Найман

Мінфін України наближається до критичного рівня залежності від інвесторів-нерезидентів для фінансування дефіциту держбюджету і рефінансування держборгу.
Таке попередження оголосив сьогодні у Фейсбуці фінансовий експерт, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман.
Без нерезидентів Мінфіну в 2020 році доведеться або суттєво, на 100-200 млрд. грн., секвестувати витрати держбюджету, або включати друкарський верстат (але якщо НБУ втратить незалежність, це може спровокувати втеча інвесторів і ще більше погіршити ситуацію), або йти на дефолт.
Одна надія, що нерезиденти Та рефінансують старі борги, І прикупляють ще трохи українського держборгу на $4 млрд.
У 2020 році Мінфіну з бюджету потрібно буде спрямувати на:
— погашення старих боргів – 282 млрд. грн. – потрібно рефінансування (у тому числі зовнішній 120 і внутрішній 162 млрд грн);
— виплату відсотків за держборгом – 142 млрд. грн. – відображені в держвидатках/дефіцит;
— фінансування дефіциту бюджету 94 млрд грн.
Тобто, потрібно як мінімум рефінансувати і знайти додатково 214 млрд. грн. (120 + 94) або більше.
В українських банків нових грошей стане більше в кращому випадку на 31 млрд грн (приріст монетарної бази). Фізособи і юрособи особливо в справі фінансування держборгу України не допоможуть.
Загальна джерела грошей на держборги:
— нерезиденти, як і в 2019 році;
— банки зменшать кредитування і гроші спрямують на ОВДП – малоймовірно;
— податкова амністія (без неї якщо фізособи збільшать купівлі ОВДП, то за рахунок зниження депозитів в банках і для ринку ОВДП нових грошей не буде) – зараз немає на порядку денному, тим більше в правильному форматі.
Отже. Одна надія, що нерезиденти Та рефінансують старі борги, І прикупляють ще трохи українського держборгу хоча б на $4 млрд. Завдання здійсненне, але така залежність від зовнішньої кон’юнктури повинна лякати і Мінфін і НБУ.
Висновок для інвесторів в українські ОВДП: слідкуйте за цифрами.
Першим сигналом погіршення ситуації стане зростання процентних ставок по розміщуваних Мінфіном ОВДП. Зараз цього немає. Процентні ставки продовжують знижуватися.
Другим сигналом стане скорочення терміну нових ОВДП. Зараз і цього немає. Навпаки, іноземні інвестори готові купувати все більш довгострокові ОВДП.
Так що короткостроково можна спати спокійно.