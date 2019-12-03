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ДБР під прицілом: САП повідомила про підозру «правій руці» Труби

04.12.2019

Детективи НАБУ повідомили про підозру колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігорю Щербини, якого затримали під час отримання першого «траншу» хабара від підприємця на суму 150 тисяч доларів.

Йому, а також хабародавцеві, інкримінували вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 190, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (шахрайство і пособництво надання неправомірної вигоди).

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, повідомили в прес-службі НАБУ.

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