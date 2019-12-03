Замерзає і ковзає: Патрульні розповіли, чим небезпечна літня гума взимку

Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook розповів про міфи, пов’язані з зимовою гумою.

«Хімічний склад літньої і зимової гуми відрізняється…При температурах менше 4-7 градусів вище нуля, літня шина починає замерзати», втрачати еластичність і потенціал зчеплення з дорогою. Просто замерзає і перетворюється на ковзанку», – написав він.

Він додав, що зимові покришки мають більш глибокий протектор.

Білошицький зазначає, що необхідність «перевзути» авто до зими не залежить від водійських навичок.

«Менш вправний водій, який «перевзувся» у зимові шини, швидше зупиниться в несподіваній ситуації. А «відважний молодець», швидше за все, в’їде в нього, так як буде мати більш довгий гальмівний шлях», – написав поліцейський.

За його словами, також важливо ставити зимові колеса на всі осі, а не тільки на провідну. Той же порада стосується позашляховиків 4х4.

«З-за великого розміру і великої ваги позашляховика, його управління на літній гумі буде нагадувати спуск на лижах з гори» – написав Білошицький.



