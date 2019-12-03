Гончарук збільшить піраміду ОВДП ще на 16,4 млрд грн

Дірки в держбюджеті-2019 будуть латати за рахунок збільшення держборгу. Це підтверджується розпорядженням Кабміну №1104-р, яким передбачається перекриття недоотриманих 17,1 млрд грн від приватизації за рахунок додаткових запозичень в грудні на 16,4 млрд грн.

Швидше за все, на цю суму будуть випущені гривневі випуски облігацій внутрішньої держпозики.

Іншими словами, уряд разом з Національним банком продовжить будувати фінансову піраміду в ОВДП, яка стрімко зростає в останні роки. До речі, коли тиждень тому прем’єр-міністр Гончарук говорив про зростання держборгу в грудні, він називав меншу суму — 15 млрд грн, а тепер вона підросла.

Раніше сукупний обсяг запозичень на 2019 рік був затверджений на рівні 347 млрд грн, а дефіцит держбюджету на 91 млрд грн.

dubinsky.pro