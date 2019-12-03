Світ Медведчука: у Раді просувають російський сценарій припинення війни

Народні депутати фракції «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) зареєстрували в Раді законопроект про внесення змін у закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Ці зміни вводять в українське правове поле так звану «формулу Штайнмайера», позбавляючи Україну будь-якої можливості впливати на процес політичного врегулювання на території ОРДЛО. Якщо законопроект буде прийнятий саме в такому вигляді, це буде означати повне прийняття російського сценарію припинення війни.

Дев’ять народних депутатів ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком зареєстрували у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Документ проходить під номером 2491. У пояснювальній записці зазначається, що автори законопроекту пропонують «істотно змінити чинний закон», зокрема виключити з нього «обов’язкові вимоги української сторони щодо умов проведення в ОРДЛО демократичних виборів». Про це пише автор на сайті «Апостроф».

У чому це виражається? Для цього слід поглянути на статтю 10. Якщо в старій версії просто зазначається, що закон набирає чинності з дня його опублікування, то запропоновані зміни суттєво розширюють цей пункт. У них вказується, що закон вступає в силу «в 20.00 за місцевим часом у день голосування на місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей».

На постійній основі закон почне діяти лише після того, як БДІПЛ ОБСЄ підтвердить відповідність цих виборів чинним практикам ОБСЄ та нормам українського законодавства.

Такий же порядок пропонує так звана «формула Штайнмайера», застосування якої в законі про особливий статус Донбасу було погоджено ще 1 жовтня. Нагадаємо, що «формула Штайнмайера» — це черговість етапів припинення війни на Донбасі в рамках Мінських угод. Згідно цій формулі, передбачається проведення місцевих виборів в ОРДЛО під контролем ОБСЄ, але до повної передачі кордону під контроль України.

Попередня влада не визнавала таку черговість. Згідно «Мінську-2», відновлення повного контролю над державним кордоном повинно початися в перший день після місцевих виборів (пункт 9) і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання, передбаченого пунктом 11 «Мінська-2». Пункт 11 передбачає проведення конституційної реформи, що передбачає особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Особливий статус ОРДЛО, в свою чергу, передбачає амністію вчорашнім бойовикам та участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури і судів, Це вводило б проросійських сепаратистів у правове поле України і дозволяло їм впливати на українську політичну повістку в інтересах РФ. Коли президентом був Петро Порошенко, офіційний Київ наполягав на тому, що вибори повинні бути проведені після того, як кордон перейде під контроль України. Однак погодження застосування «формули Штайнмайера» 1 жовтня змінило ситуацію.

Втім, ні «Мінськ-2», ні «формула Штайнмайера» не позбавляють Україну права висувати свої умови до механізму проведення місцевих виборів. Ці умови були виписані в пункті 4, статті 10 старої версії закону. Зокрема, Україна вимагала участі у виборах міжнародних спостерігачів; виведення з території нашої країни всіх бойовиків та іноземних найманців; недопущення втручання у виборчий процес з боку незаконних збройних формувань; дотримання принципів багатопартійності, політичного плюралізму, рівного доступу до ЗМІ, забезпечення мовлення на території ОРДЛО українських теле – і радіоканалів, а також вільного волевиявлення і прозорого підрахунку голосів.

У той же час, законопроект №2491 авторства Віктора Медведчука та інших депутатів ОПЗЖ пропонує повністю виключити пункт 4, «викинувши» з нього навіть норму про обов’язкове виведення з території України незаконних збройних формувань. Хоча необхідність такого висновку передбачена пунктом 10 Мінських угод. Виконання цього пункту не залежить від якої-небудь послідовності імплементації «Мінська-2».

Іншими словами, народні депутати ОПЗЖ пропонують позбавити Україну будь-якої можливості контролювати процес політичного врегулювання на території ОРДЛО. Це призведе до того, що місцеві вибори в ОРДЛО пройдуть під повним контролем проросійських бойовиків, а положення «формули Штайнмайера» стануть лише красивою цукеркової обгорткою процесу, тому що сама «формула» не передбачає жодних конкретних механізмів свого виконання. Годі й говорити про те, яким подарунком для РФ стало б прийняття такого законопроекту в його нинішньому стані.

Чи стане ця ініціатива законом, цілком залежить від «монобольшинства» «Слуги народу». Тут потрібно нагадати депутатам, що згоду на «формулу Штайнмайера» вже викликало акції протесту, хоча, за великим рахунком, це всього лише спроба президента Володимира Зеленського розблокувати переговори в «нормандському форматі». Але можна собі уявити, яку реакцію в суспільстві викличе вплетення цієї формули в українське законодавство без усяких додаткових умов з нашої сторони.

Денис Попович