Куратор українських банків Катерина Рожкова зберігає велику частину заощаджень у готівці і зовсім трохи на рахунках

Фігурантом декількох кримінальних справ і перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова за 11 місяців 2019 року задекларувала дохід, разова виплата якого перевищує 50 прожиткових мінімумів (92,6 тис. гривень), на загальну суму 455 тис. гривень:

У вигляді зарплати виплачено в березні 2019 року — 231 тис. гривень, у липні — 114 тис. гривень, у жовтні — 110 тис. гривень.

У вигляді подарунка в травні 2019 року нею було отримано 170 тис. гривень від Віктора Новицького (найвірогідніше батько Рожкової). Він також є співвласником однієї з квартир.

За попередній 2018 рік Рожкова запрацювала — 3,3 млн гривень.

При цьому банкам вона зовсім не довіряє. На її рахунках знаходяться найбільші суми:

Ощадбанк — 69 тис. гривень;

банк «Кредит Дніпро» — $2,7 тис.,

Платинум Банк — $1,58 тис.

Найбільші заощадження у заступника голови НБУ, що курує банківський нагляд, перебувають у готівковій формі. Це $285 тис. і 4,5 тис. євро.

Також Рожкова вкладає гроші в дорогі годинники, яких у її колекції кілька: Antoine Preziuso, Omega (228 тис. гривень), Chopard (145 тис. гривень). Останнім її придбання було задеклароване в травні 2018 року — «Ulysse Nardin» за 260 тис. гривень.

Крім того, топ-менеджер НБУ вклала кошти в будівництво будинку площею 299,1 кв. м. с. Мархалівка (Васильківський р-н Київської обл.), яка ще не введена в експлуатацію.

dubinsky.pro