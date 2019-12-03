Рада прийняла законопроект про збільшення ренти на руду за ставкою вище, ніж хотів Ахметов

Верховна Рада України 3 грудня прийняла за основу законопроект №1210 про зміни в Податковому кодексі, які стосуються підвищення деяких рентних ставок акцизу на сигарети.

Про це свідчить відповідний статус документа на сайті парламенту.

Законопроект у першому читанні підтримали 232 депутати.

Ініціатор проекту, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з фракції «Слуги народу» зобов’язався до другого читання внести деякі компромісних поправки. Наприклад, вилучити норму про підвищення рентних ставок на видобуток газу.

Крім того, він пообіцяв, що за ренту на видобуток залізної руди до другого читання будуть ставки на рівні, прийнятна для галузі і держави».

«Ми сьогодні обговорюємо цей розмір на рівні 12%», – уточнив Гетманцев.

У теж час, в першому читанні законопроекті збереглася норма в 18%.

Відзначимо, що раніше «Країна» писала, що підконтрольні Рінату Ахметову депутати проголосували в першому читанні за закон про землю в надії, що не будуть підвищувати ренту для видобувачів руди. І, дійсно, глава фракції Давид Арахамія пообіцяв, що Рада знизить ставку ренти з 18% до 12%.

Більше того, сьогодні ж була спроба прийняти законопроект №1210-1, в якому як раз спочатку була ставка 12%. Однак він не набрав голосів: за нього проголосували 225 депутатів.

Тому й прийняли базовий законопроект зі ста