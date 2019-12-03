Рада прийняла постанову Порошенко про надання Україні ПДЧ в НАТО

У грудні Україна повинна звернутися до парламентів країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, за Планом дій по членству в НАТО. Таку заяву підтримала Верховна Рада за пропозицією фракції Петра Порошенко «Європейська солідарність». Про це повідомляє «Українська правда».

«Верховна Рада постановляє: Закликати президента забезпечити підготовку та подання в грудні 2019 року Північноатлантична рада НАТО та Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміри України отримати План дій щодо членства в НАТО», — сказано в документі.

Для підтвердження євроатлантичних намірів під зверненням повинні стояти підписи спікера парламенту, глави держави, прем’єр-міністра.

Нардепи наголосили, що, даючи відсіч російським агресорам на східному кордоні НАТО, Україна робить значний внесок у забезпечення миру і безпеки «у всьому трансатлантичному просторі».

Проект «Про першочергові кроки щодо забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору» представляв Порошенко. За документ проголосували 284 депутата.