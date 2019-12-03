Верховний Суд залишив без змін вирок антимайдановцу Кромскому “Топазу”

Верховний суд залишив без змін вирок антимайданивцю, одного з активних учасників масових заворушень у Харкові навесні 2014 Гнатові Кромского, відомого на прізвисько “Топаз”.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Так, колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Кромского на вирок Київського райсуду Харкова від 30 січня 2018 і постанова Апеляційного суду Харківської області від 12 липня 2018 року.

Відповідно до цих рішень, Кромской був визнаний винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених статтями про “посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”, “масові заворушення” та “незаконне заволодіння транспортним засобом” і засуджений до позбавлення волі на 8 років з конфіскацією всього майна , яке є його власністю. Раніше Київський райсуд Харкова визнав В. Кромского винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1. ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Суд також вказав, що частина попереднього ув’язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 року, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014 до 20 червня 2017 року) повинна бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два.

Після 20 червня 2017 року попереднє ув’язнення зараховується в строк відбування покарання з розрахунку один до одного. Таким чином, згідно з вироком В. Кромскому треба провести у в’язниці ще близько двох років. Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою посилити покарання. Захист також оскаржила вирок суду першої інстанції, вимагаючи скасувати її та направити справу на новий розгляд.

Харків’янин Гнат Кромской був учасником охорони Антимайдана в Маріїнському парку в Києві. Став відомий за позывному Топаз після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі “Антимайдана”. Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають “титушки” і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючому його В. Кромскому: “Топаз, дай команду!”. В. Кромской був затриманий 28 березня 2014р. в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.

29 березня 2014 р. Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня 2014 р. В. Кромской втік з-під домашнього арешту. 25 квітня співробітники Служби безпеки України затримали В. Кромского під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews. 26 квітня 2014 р. Київський райсуд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення до 28 травня.

Пізніше строки тримання під вартою неодноразово продовжувалися. 18 грудня 2014р Київський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід стосовно В. Кромского на утримання під вартою без можливості внесення застави.

В ході дебатів 25 січня 2018г. прокуратура вимагала визнати В. Кромского винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК) , участі в масових заворушеннях (ч. 1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294 КК) і незаконному заволодінні автомобілем Mazda-6 (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 КК) і призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.