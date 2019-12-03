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Поліція показала фото зброї, з якої вбили в Києві 3-річного сина депутата

04.12.2019

Поліцейські показали, з якої саме зброї вбили сина депутата Київської обласної ради В ячеслава Соболєва під час нападу в неділю, 1 грудня в Києві.

Його фото показавши у Facebook директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

“Очевидно, куля, яку випущено саме з цього карабіна, забрала життя його 3-річного сина Олександра. Земля пухом невинній дитячій душі. За попередніми професійними висновками, цю зброю важко назвати високоточною саме для снайперської стрільби”, – написав він. За його словами, скоріш за все, організатори і виконавці не утрудняли себе пошуком цінних знарядь і ретельним плануванням.

“Просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно”, – додав Шевенко.

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