Поліція показала фото зброї, з якої вбили в Києві 3-річного сина депутата

Поліцейські показали, з якої саме зброї вбили сина депутата Київської обласної ради В ячеслава Соболєва під час нападу в неділю, 1 грудня в Києві.

Його фото показавши у Facebook директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

“Очевидно, куля, яку випущено саме з цього карабіна, забрала життя його 3-річного сина Олександра. Земля пухом невинній дитячій душі. За попередніми професійними висновками, цю зброю важко назвати високоточною саме для снайперської стрільби”, – написав він. За його словами, скоріш за все, організатори і виконавці не утрудняли себе пошуком цінних знарядь і ретельним плануванням.

“Просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно”, – додав Шевенко.