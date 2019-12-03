Фірташу скоротили термін

Суд скасував скандальне мирову угоду між черкаським «Азотом» і підконтрольним державі «Черкасиобленерго», по якому підприємство Фірташа рассрочило повернення майже 2 млрд грн на надвигідних йому умовах.

Одна з найбільш зухвалих спецоперацій боржників в корпоративній історії України зазнала фіаско. Як з’ясував «ОЛІГАРХ», тиждень тому Північний апеляційний господарський суд скасував мирову угоду, яку було затверджено навесні цього року господарським судом Черкаської області між черкаським «Азотом», що належить Group DF олігарха Дмитра Фірташа, і ПАТ «Черкасиобленерго», контрольний пакет якого належить державі.

Згідно з його умовами, борг «Азоту» перед обленерго, узаконений раніше в судах у розмірі близько 1,85 млрд грн, передбачалося виплатити протягом 8 років, до квітня 2027 року включно. При цьому виплата левової частини боргу була розписана на 2025-2027 роки, а до цього «Азот» повинен був платити за 4,7 млн грн щомісяця аж до травня 2023 року, і за 7 млн грн – з травня 2023 по квітень 2025 р.

Мирову угоду було подано як не має альтернативи даність, і будувалося на двох ключових постулатах. Перший – боржник є дуже великою шафою», падіння якого струсоне всю країну. «Оскільки ПАТ «Азот» є найбільшим підприємством хімічної галузі України за вітчизняному виробництву мінеральних добрив, капролактаму та аміачної селітри, то сплата одночасно такої значної суми буде негативно впливати не тільки на фінансовий стан і виробничий процес, але і на хімічну галузь країни в цілому» – говорилося в обґрунтуванні необхідності укладення миру.

Друга причина, на яку вказали в Державній виконавчій службі Мін’юсту, внесшей мирова угода в суд на затвердження – неможливість стягнути всю суму боргу. Ще влітку 2018 року суд санкціонував виконавче провадження про примусове списання боргу на користь обленерго, однак протягом понад півроку державні виконавці, арестовавшие різні рахунки «Азоту», змогли списати з них кілька мільйонів гривень.

На фото – Дмитро Фірташ

Незважаючи на підтримку мирової угоди «Азоту» і «Черкасиобленерго» депутатами Черкаської обласної ради, їх супротивників виявилося більше: проти миру на визначених умовах виступили Фонд держмайна (прямо і опосередковано володіє понад 70% акцій «Черкасиобленерго»), Національне антикорупційне бюро (оскільки частина боргів утворилися в ході переуступок в рамках справи скандальної компанії «Энергомережа» Дмитра Крючкова) та ДП «Енергоринок». Останнім по ланцюжку повинні були дістатися 614 млн грн, і всі гроші, одержувані обленерго від «Азоту», автоматично йдуть саме йому. Під цей розрахунок також укладено мирову угоду «Енергоринку» з Черкасиобленерго» з графіком поступової оплати.

Останній аргумент став ключовим, чому суд вирішив скасувати мирову угоду, вважаючи його несправедливим. «Графік погашення заборгованості «Азоту» перед «Черкасиобленерго» в 4 рази перевищує графік погашення заборгованості «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок», а сума щомісячного платежу «Азоту» значно менше платежу «Черкасиобленерго» (майже в п’ять разів)», – говориться у вердикті Північного апеляційного суду.

На фото – Олег Самчук

Втім, ще не факт, що держава буде довго пожинати плоди цієї перемоги над Фірташем. Вердикт апеляційного суду теоретично може бути скасовано Верховним судом, куди, швидше за все, подасть скаргу «Азот».

На його боці, поки грає і голова правління «Черкасиобленерго» Олег Самчук, якого його опоненти називали ставлеником груп «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина і VS Energy Михайла Воєводіна і Євгенія Гінера.

«Саме завдяки підписаним світових угод ПАТ «Азот» почав повністю платити гроші за спожиту енергію, що, в свою чергу, дозволяє нам повертати борг державний кредитору ДП «Енергоринок» – говорив Самчук незадовго до скасування цих самих світових угод судом.

Втім, над ним самим вже згустилися хмари – раніше СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 113 КК України (диверсія), яку слідчі спецслужби побачили саме в укладанні мирових на описаних умовах, і в жовтні провели обшуки на «Черкасиобленерго».

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