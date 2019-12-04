Тина Кароль заинтриговала чувственным снимком с Даном Баланом

Украинская певица с другой знаменитостью выставляют чувства напоказ

Тина Кароль и Дан Балан несколько дней назад выступили на премии “М1 Music Awards 2019”, их номер до сих обсуждают в соцсети

Так, несколько часов назад в фан-гурппе украинской певицы опубликовали фото и видео с парой, пишет Рoliteka.net. На кадрах Кароль и Балан выглядят влюбленной парочкой. Певец не сводит взгляда с Тины, а она иногда скромно опускает глаза.

Авторы одного из постов сообщили, что 3 декабря яркое выступление Тины Кароль и Дана Балана вышло на второе место в тренды “Ютуба”.

Также в Инстаграм опубликовали видео-нарезку, в которой оба артиста позируют для фотографов и дают интервью телеведущей Кате Осадчей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев.

“шикарные😻”, “Красивая, чудесная, великолепная, гармоничная, влюбленная пара💘💘💘”, “А когда выйдет их совместное интервью?”, “Офигенные🔥💋”, “Мои пупсы😻”, “Идеальная пара”, “Какие милые и шикарные ❤️❤️❤️”, “Зайки ❤️”, “💪👍 они молодцы, оч хорошо играют на публику, не думаю что они влюблены 😊”, “Невероятные💞💞”, “Магические Ангелы 😻❣🕊”, “Красивые”, “😍 какие чудесные”, “Просто самые самые💕💞🙌”, “Вечность💔”, “Очень красиво спели ! И самые офигенные ! Лучшая пара года !!!! Жаль не было такой номинации. !)))”, “Они достойны друг друга. Молодцы круто. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😮”, – написали пользователи.