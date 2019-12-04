Сербія припинить купувати зброю у Москви

Після критики лідерами західних країн останніх угод Сербії з РФ президент Александр Вучич заявив, що Белград припинить купувати зброю у Москви.

Про це повідомляє Balkan Insight.

“Після критики з боку Заходу останніх угод Сербії з РФ (щодо купівлі озброєнь – ред.) президент Александр Вучич заявив у вівторок, що Белград припинить купувати зброю”, – йдеться у повідомленні.

Вучич зазначив, що Сербія “продовжуватиме додаткові військові реформи та зробить збройні сили швидшими”. Втім, він наголосив, що це не означає, що війську доведеться купувати більше зброї.

“Навпаки, ми навіть припинимо купувати зброю, але розумно розробимо комплексну систему оборони й будемо сильніші, ніж сьогодні”, – додав Вучич.