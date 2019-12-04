Україна і Росія уклали договір щодо транзиту нафти на 10 років

Українська компанія “Укртранснафта” і російська “Транснефть” уклали угоду про надання послуг з транзиту нафти по території України на 10 років, говориться в повідомленні української компанії в Facebook.

“3 грудня 2019 року АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть» уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років — з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року”, – написано на сторінці компанії в соцмережі.

Документ був підписаний директором “Укртранснафти” Миколою Гавриленко і віце-президент “Транснафти” Сергієм Автором в рамках міжнародної конференції “Енергетика в XXI столітті” в Загребі (Хорватія). У ході зустрічі сторони також обговорили подальшу співпрацю.

Зазначається, що основні принципи співробітництва – порядок оплати послуг та механізм взаємодії на рівні технічних служб – залишаються без змін.