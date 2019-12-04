Вбивство бійця АТО в центрі Києва: Суд 2,5 року не може винести вирок

Шевченківський райсуд столиці продовжує розглядати справу про вбивство бійця АТО Сергія Олійника в центрі Києва, яке відбулося 2,5 роки тому. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що 3 грудня підозрюваному Анатолію Чивикову суд в черговий раз продовжив арешт на два місяці.

Родичі загиблого бійця вважають, що адвокат підозрюваного навмисно затягує справу.

«Досить було подивитися, коли на нинішньому засіданні кілька разів були клопотання, які відхилялися судом», – каже син загиблого Ярослав Олійник.

Чивиков влітку 2017 біля Золотих Воріт вдарив ножем Олійника на очах його дружини. Конфлікт стався після того, як боєць заступився за свого сина-музиканта. Ярослав грав на вулиці на синтезаторі.

Підозрюваного затримали через годину, коли він ховався на даху свого будинку. Раніше підозрюваний пояснив конфлікт тим, що його дратувала гучна музика. Однак у жовтні 2019 року версія змінилася. Зараз він стверджує, що захищався.