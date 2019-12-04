Конгрес США прийняв переможну для України резолюцію щодо Росії і G7

Палата представників Конгресу США офіційно закликала не повертати Росію в G7.

Зокрема, 3 грудня була прийнята відповідна резолюція, повідомляється на сайті нижньої палати парламенту США. За документ проголосували 339 конгресменів, проти – 71.

У ньому є заклик не повертати Росію в «Велику сімку» до тих пір, поки вона не припинить окупацію суверенній території України, включаючи Крим, і свої напади на демократичні держави у всьому світі.

«Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з «групи восьми», решта сім країн узгодили ряд умов, які повинні бути дотримані для того, щоб Росії дозволили брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної з цих умов і стала виявляти ще більшу агресію в Україні і підривати демократію в інших країнах, включаючи США», –заявив автор резолюції конгресмен Альбио Сайрес.

Нагадаємо, що черговий саміт «Великої сімки» відбудеться 10-12 червня 2020 року.