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Зеркаль назвала головну мету Путіна на зустрічі з Зеленським

04.12.2019

Кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

Таку заяву зробила екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, вважати, що Кремль змінить політику щодо України немає підстав.

Зеркаль впевнена, що головна мета для Путіна в Парижі домогтися зняття санкційного тиску.

«Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування», – підкреслила дипломатка, коментуючи перспективу зустрічі в «нормандському форматі».

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