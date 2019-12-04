Зеркаль назвала головну мету Путіна на зустрічі з Зеленським

Кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

Таку заяву зробила екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, вважати, що Кремль змінить політику щодо України немає підстав.

Зеркаль впевнена, що головна мета для Путіна в Парижі домогтися зняття санкційного тиску.

«Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування», – підкреслила дипломатка, коментуючи перспективу зустрічі в «нормандському форматі».