Популярний український курорт спіткала катастрофа

Знамените волинське озеро Світязь катастрофічно обміліло. Місцеві жителі не пам’ятають, щоб водойма перебував у такому стані взагалі.

Про це повідомив депутат міськради Нововолинська Леонід Климович на своїй сторінці в Facebook. Також він опублікував фото озера.

«Озеро Світязь, турбаза, тільки … Поки не побачив своїми очима, уявити не міг. Гопота вже носиться на джипах по березі. Старожили кажуть, що не пам’ятають такого обміління», – повідомив він.

Климович додав, що місцеві підозрюють, що обміління Світязя пов’язано з безконтрольним бурінням свердловин на воду для вирощування лохини.