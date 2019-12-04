У ДТП під Воронежем постраждали вісім українців – МЗС

Начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич заявив, що через погані погодні умови український автобус сполученням Запоріжжя – Ростов-на-Дону потрапив у ДТП під Воронежем (Росія).

За його словами, внаслідок інциденту вісім громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них – у важкому стані. Постраждалих госпіталізували.

– Консул підтримує оперативний зв‘язок з управлінням МНС РФ у Воронезькій області та лікувальним закладом. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби і Посольства України в РФ, – повідомив Кирилич.