У Харкові нагрянули до «слуги народу» з поховальними вінками

У Харкові представники «Національного корпусу» принесли в офіс народного депутата від «Слуги народу» Юрія Здебского мішок землі і траурний вінок.

Відео цього інциденту опублікували на YouTube-каналі «Нацкорпуса».

Відзначається, що націоналісти хотіли поговорити зі Здебским про голосування за закон про відкриття ринку землі в Україні, але не застали нардепа в офісі.

Представники «Нацкорпуса» залишили помічників народного депутата мішок з чорноземом, а також траурний вінок з написом «Ринок української землі».