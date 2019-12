У США виявили скам’янілості невідомого виду акул

Вчені з Університету Де Поля і Державного університету Форт Хейс (США) виявили в формації Карлайл (Carlile Formation) останки раніше невідомого виду акул. Серед них — 134 зуба, 61 хребець, луска і кальцифицированный хрящ. Рештки датуються пізнім крейдяним періодом, приблизно між 66 і 100 мільйонами років до н. е. В цей час Північна Америка була розділена на дві частини стародавнім водним шляхом, відомим як Західне внутрішнє море.

Нового виду дали назву Cretodus houghtonorum. Подробиці його відкриття були описані в «Journal of Vertebrate Paleontology».

Що являв з себе Cretodus houghtonorum

Акула виду C. houghtonorum відрізняється від всіх інших відомих видів свого роду тим, що має особливий набір зубів унікальної форми. Виявлена акула була приблизно 5 метрів в довжину і померла у віці близько 22 років, однак, за словами вчених, тварини могли виростати до 6,5 метрів і жити до 51 року.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Новонароджені акули, належать до виду C. houghtonorum, досягали 1 метра в довжину, і цей великий розмір вказує на те, що, як і багато інші види сучасних акул, C. houghtonorum могли знищувати своїх братів і сестер, будучи ще ембріонами в утробі матері.

Скам’янілості C. houghtonorum були виявлені разом з спинними плавцями гибодонта і зубами скваликоракса — менших акул, які мешкали на Землі в той же час, що і C. houghtonorum. Грунтуючись на стані цих останків, дослідники припустили, що C. houghtonorum помер незабаром після того, як з’їв гибодонта, а потім з’явився скваликоракс і поласував тушею більш великої акули.

Вчені також зазначили, що С. houghtonorum, ймовірно, міг пліч-о-пліч з Cretoxyrhina mantelli, однієї з найбільших акул пізнього крейдового періоду. Представники цього виду могли виростати до більш ніж 7 метрів в довжину і займали вершину харчового ланцюга в той час.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», в Мексиканській затоці знайшли зуби доісторичних акул. Ця знахідка може підтвердити припущення вчених про те, що територія столиці штату Юкатан — міста Меріда, колись перебувала під водою.

За матеріалами Newsweek

Читайте також:

У Колумбії виявили скам’янілості креветок, загиблих 95 мільйонів років тому

В Австралії знайдено найбільш повне викопне птерозавра

На Алясці виявили численні сліди динозаврів