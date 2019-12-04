На Черкащині керівник медзакладу вимагав 80 тисяч грн відкату за придбання обладнання

На Черкащині СБУ затримала керівника одного із медичних закладів на отриманні 50 тис. гривень неправомірної вигоди під час придбання обладнання для пацієнтів, загальна сума відкату становила 80 тис. гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від підприємця 10% відкату за гарантію підписання контракту на поставку медичного устаткування для лікувальних установ регіону. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити 80 тисяч гривень. Правоохоронці затримали чиновника у власному кабінеті під час отримання другого траншу хабара – 50 тисяч гривень”, – сказано у повідомленні.

Раніше оперативники спецслужби задокументували факт отримання першої частини неправомірної вигоди. У межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки. Вирішується питання щодо здійснення посадовцю повідомлення про підозру у вчиненні злочину.