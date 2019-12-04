Росіянин вийшов на вулицю з пістолетом і відкрив вогонь по перехожих

Житель Пермі на вулиці відкрив вогонь по перехожих з рушниці. Про це повідомляє «Інтерфакс».

За попередньою інформацією, чоловік перебував під сильнодіючими речовинами, коли відкрив вогонь з вікна квартири, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти по випадковим людям.

В результаті одна жінка загинула, поранення отримали кілька співробітників поліції, які прибули на місце інциденту.

Знешкодити злочинця вдалося поряд позавідомчої охорони. Його доставили в поліцію.

Зараз слідчі намагаються з’ясувати, що штовхнуло злочинця на стрілянину.