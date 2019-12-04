У Білгороді на другий день служби помер строковик, який відмовився мити туалети

У Білгороді на другий день служби в армії помер 19-річний строковик із Ставрополя Володимир Кялов, який за кілька годин до цього відмовився мити туалети. Про це повідомляє «Бугульминская газета».

Як розповіла мати покійного Світлана Кялова, в перший день у військовій частині син написав батькам повідомлення, що його змушують мити туалети, але він відмовлявся це робити «з принципових міркувань». Вночі молодий чоловік відправив аудіоповідомлень, в якому розповів про те, що його виводили на розмову з-за того, що сталося конфлікту.

Вранці батькам строковика командир повідомив, що молодий чоловік помер. За словами військовослужбовця, Володимиру стало погано під час занять на турніку, бригада швидкої допомоги не змогла його реанімувати.

За фактом події проводиться дослідча перевірка, повідомляється на сайті військового слідчого відділу Слідчого комітету по Воронезькому гарнізону. За попередньою інформацією, молодий чоловік «стрибнув з турніка, зробив кілька кроків, упав і втратив свідомість», а медики лише констатували смерть.