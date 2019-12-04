Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли завела роман с 32-летней коллегой Эван Вуд.

Как пишут СМИ, Джоли и ее избранница знакомы десять лет. В день их встречи женщины они почувствовали «магнитное притяжение», но тогда их обеих связывали отношения: Джоли была замужем за Брэдом Питтом, а Эван – в отношениях с Мэрилином Мэнсоном.

Пара встретилась несколько месяцев назад: они записывали закадровые голоса в студии Disney для предстоящих фильмов «Малефисента: Владычица тьмы» и «Холодное сердце – 2», затем обменялись номерами телефонов и ужинали вместе всякий раз, когда Джоли была в городе.

Ранее в СМИ сообщали, что Брэд Питт пожаловался на психику своей бывшей супруги Джоли, назвав ее еще «более ненормальной», чем он сам.