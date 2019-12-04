Зеленський затвердив п’ять сценаріїв повернення Донбасу

Учасники координаційної наради в офісі президента України Володимира Зеленського в рамках підготовки до зустрічі в нормандському форматі затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції непідконтрольних Києву територій Донбасу. Про це повідомляється на сайті президента України.

“Володимир Зеленський чітко окреслив позицію про неприпустимість вирішення проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території і припинити військові дії”, – повідомила прес-служба офісу президента.

Для вивчення деталей затверджених сценаріїв реінтеграції Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку відвідати зону силової операції в Донбасі. Вирішено, що перед зустріччю в нормандському форматі відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони під головуванням президента. Зустріч лідерів “нормандської четвірки” відбудеться у Парижі 9 грудня.

Про те, що Україна розробила п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу, Данилов повідомив 28 листопада. Тоді він уточнив, що “всі сценарії – на користь Україні”, але не став розкривати деталі. Данилов також запропонував створити якісь “гуманітарні коридори на лінії зіткнення для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях”, назвавши це “головним пріоритетом роботи з реінтеграції”.

Стало відомо, що Зеленський висунув концепцію “перехідного правосуддя”, дія якого поширюватиметься на Крим і Донбас. В якості ймовірних завдань автори концепції називають покарання винних у злочинах, скоєних в період збройного конфлікту, відшкодування шкоди потерпілим, “відновлення правди”, тобто розслідування найбільш резонансних злочинів, а також запобігання подібних конфліктів у майбутньому. Україна, судячи з підготовленим документом, також розраховує подати на Росію в Міжнародний кримінальний суд (МКС) за звинуваченнями у військових злочинах, злочинах проти людяності і порушення прав людини, скоєні по обидві сторони лінії розмежування.

Крім того, Київ хоче вимагати від Москви фінансових компенсацій за окупацію Донбасу. Росія, за задумом України, як “країна-агресор” повинна через міжнародні суди перераховувати гроші в спеціально створений фонд. Цей фонд надалі буде розподіляти компенсації жителям Донбасу. Фонд також буде поповнюватися за рахунок коштів держбюджету, благодійних фондів та міжнародної допомоги. Вирішувати, кому і в якому обсязі відшкодовувати шкоду від конфлікту в Донбасі, буде спеціальний орган, створений кабміном України. Він буде вести реєстр матеріального збитку, у який увійдуть родичі загиблих і зниклих без вести, поранені, полонені і заручники. Ним планується відшкодовувати економічні і фінансові втрати із-за “російської окупації”.

Документ передбачає також розробити закони про люстрацію всіх керівників Донецької та Луганської народних республік, а також депутатів, суддів, силовиків, держслужбовців, причетних до порушень прав людини. Особи, які не пройшли люстрацію, не зможуть займати керівні державні посади і очолювати держпідприємства протягом терміну, який буде визначено спеціальним законом. З тексту випливає, що теоретично до відповідальності можуть бути притягнуті й українські силовики, і посадові особи, однак розслідуванням будуть займатися органи, створені українськими властями без участі республік Донбасу, що Київ не визнає.

Передбачається також створення спеціального незалежного органу, який, на думку української влади, повинен буде “відновити правду про події, що відбувалися під час збройного конфлікту в Донбасі. Зразком для цього послужить Комісія правди і примирення, яка діяла в ПАР після демонтажу режиму апартеїду, а також подібні комісії в країнах Латинської Америки і Європи. Цей орган повинен складатися з українських і закордонних експертів, які, як передбачається, будуть розслідувати “найрезонансніші злочини, вчинені під час конфлікту в Донбасі”. Влада України обіцяє, що комісія не буде залежати від них.