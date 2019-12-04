У США двох росіян заарештували за спробу здійснити операцію в обхід санкцій

У США в штаті Джорджія заарештувала двох росіян, двох італійців і американця по справі про шахрайство з метою відмивання грошей. Мова йде про главу компанії KS Engineering (KSE) Олега Никитине і його підлеглому Антоні Черемухине. Про це повідомляється на сайті Мін’юсту Сполучених Штатів.

За версією слідства, неназвана компанія, контрольована урядом Росії», уклала контракт з Нікітіним і KSE на купівлю силової турбіни для газового генератора Vectra 40G приблизно за 17,3 млн доларів у американського виробника. Обладнання хотіли використовувати в Арктиці на російській глибоководної буровій платформі.

«З міркувань національної безпеки Міністерство торгівлі США заборонило будь-яку безліцензійну доставку або передачу Vectra російської компанії для цієї мети», — сказано в повідомленні Мін’юсту.

Слідство вважає, що росіяни домовилися про купівлю з главою італійської компанії Villone GVA International Oil and Gas Services (GVA) Габріелем Виллоне і його підлеглому Бруно Капаріні. Останні купили турбіну у керівника американської компанії World Mining and Oil Supply (WMO) Дали Багру. За версією слідства, таким чином був прихований кінцевий замовник.

За порушення санкційного режиму росіянам загрожує позбавлення волі до 20 років і штраф до 1 млн доларів. За участь у змові для обходу санкцій і обман влади США їх можуть засудити до 5 років колонії і оштрафувати на 250 тис. доларів. Змова з метою вчинення шахрайства для відмивання грошей карається штрафом в розмірі 500 тис. доларів і тюремним строком на 20 років.