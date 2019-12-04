На Харківщині чоловіка на смерть збив потяг

На Харківщині вантажний потяг наїхав на чоловіка, який, ймовірно, впав з платформи. Чоловік загинув на місці. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що подія відбулась 3 грудня близько 13:00 на залізничній платформі “Карачівка” у селищі Покотилівка.

“За попередніми даними, вантажний потяг допустив наїзд на невстановленого чоловіка, який ймовірно, впав з платформи. Машиніст транспортного засобу застосовував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм громадянин загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок інциденту рух транспорту припинявся майже на півтори години.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. Працівники поліції з’ясовують особу загиблого та усі обставини події.