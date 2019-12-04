В Афганістані вбили главу японської гуманітарної організації

Керівник діючої в Афганістані японської неурядової гуманітарної організації Peace Japan Medical Services Тетсу Накамура був поранений у середу зранку під час нападу в Джелалабаді і помер від отриманих ран.

Про це повідомляє AVA.

«Голова японської неурядової гуманітарної організації Peace Japan Medical Services Тетсу Накамура був поранений у Джелалабаді в середу зранку під час збройного нападу. Невдовзі він помер від поранень», – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, як повідомляється, в результаті нападу загинули п’ятеро супутників Накамури. Всі вони – теж члени цієї японської організації, але місцеві.

Слід зауважити, що жодне з діючих в Афганістані збройних угруповань наразі не взяло на себе відповідальність за цей напад.