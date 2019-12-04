П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції (відео)

Під час матчу чемпіонату Швеції з гандболу нетверезий водій протаранив на авто стіну спортивного залу

Про це повідомляє Aftonbladet.

Інцидент стався під час гри молодіжного чемпіонату Швеції з гандболу у передмісті Стокгольма. Налякані глядачі та гравці у паніці залишили арену.

“Терміново залиште спортивний зал. Ми поки не знаємо, що відбувається. Всі виходьте. Переконайтеся, щоб усіх евакуйовано із залу”, – оголосили на арені.

У соцмережах з’явилися чутки, що стався теракт, але поліція цю інформацію спростувала.

29-річний водій отримав незначні ушкодження та був доставлений до лікарні. Після отримання медичної допомоги він був заарештований за керування авто в нетверезому стані.