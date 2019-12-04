Коломойський добивається призначення Шефіра головою ОП, – ЗМІ

Через нелояльність голови Офісу президента Андрея Богдана олігарх Ігор Коломойський хоче змістити його із займаної посади. У крісло Богдана олігарх планує посадити першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Про це пише «УП» в авторській статті «Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив».

Співрозмовники видання розповіли, що у Коломойського з’єднання явився план замінити нелояльного Богдана Сергія Шефіра, який зараз є першим помічником президента Зеленського.

Справа у тому, що Богдан висловлювався проти повернення «Приватбанку» колишньому власнику, що може вказувати на непрості стосунки голови ВП з Коломойським. У тієї ж годину Шефір продовжує зустрічатися у справах «Кварталу» з довіреною особою олігарха Тімуром Міндічем.

Нагадаємо,колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський впевнений, що незабаром поверне банк.