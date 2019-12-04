«Квартал 95» русифицировал Київ для нового серіалу «Папік»

Студія «Квартал 95» презентувала перші епізоди комедійного серіалу «Папік», який вже транслюється на «1+1».

Весь фільм знятий російською мовою, крім того, творці русифікували написи в Києві і показали українські платіжки за послуги ЖКГ також російською мовою.

У першій серії, головний герой отримує рахунок за послуги ЖКГ, написані повністю російською:

У другому епізоді, за сюжетом, головний герой приходить в «будинку ветеранів сцени», який знаходиться на території центру медреабилитации Моз України в київській Пущі-Водиці. При цьому на вході красується табличка «Ласкаво просимо» російською мовою: