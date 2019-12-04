Дослідники виявили кореляцію між розвитком раку грудей і фарбуванням волосся

Дослідження, результати якого були опубліковані в «International Journal of Cancer», засноване на медичних даних, отриманих від більш ніж 45 000 жінок. Воно виявило позитивну кореляцію між використанням перманентної фарби для волосся і розвитком раку молочної залози, особливо серед чорношкірих жінок.

Робота доповнює ряд досліджень, які передбачають, що у поширених косметичних продуктах можуть ховатися канцерогени.

У білих жінок, які протягом року до проведення дослідження регулярно фарбували волосся, ризик розвитку раку грудей був на 9% вище. При цьому у афроамериканок, які користувалися фарбою для волосся кожні 5-8 тижнів і частіше, такий ризик був на 60% вище.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Цікаво і те, що ризики, мабуть, залежать від типу фарби. Фарба для темного волосся була пов’язана з підвищенням ризику на 51% для афро-американських жінок і на 8% для білих жінок. В разі регулярного фарбування у світлі тони, ризик для чорношкірих жінок збільшується на 46%, а для білих жінок — на 12%. З чим саме пов’язані расові відмінності — поки незрозуміло.

Вчені також виявили значну кореляцію між ризиком розвитку раку молочної залози і використанням хімічних випрямлячів для волосся: у жінок, які користуються такими засобами кожні 5-8 тижнів, ризик виникнення раку грудей був на 30% вище, незалежно від расової приналежності. При цьому дослідники підкреслювали, що ці висновки повинні бути підкріплені іншими дослідженнями.

Недоліки дослідження

Потрібно відзначити, що дослідження було засноване на медичних записах жінок у віці від 35 до 74 років з програми Sister Study, що означає, що всі залучені жінки мали близького родича, який помер від раку молочної залози.

Таким чином, висновки не обов’язково будуть справедливі для жінок, які не мають потенційної генетичної схильності до захворювання. Для підтвердження негативного впливу перманентної фарби і хімічних випрямлячів на здоров’я молочних залоз знадобляться подальші дослідження.

За словами авторів дослідження, жінки постійно піддаються впливу багатьох речовин, які потенційно здатні призвести до розвитку раку грудей, так що навряд чи який-небудь один чинник самостійно може спровокувати розвиток цього захворювання. Однак, незважаючи на те, що давати чіткі рекомендації поки рано, відмова від використання цих хімікатів дійсно може знизити ризик розвитку раку.

За матеріалами Newsweek

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