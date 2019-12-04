У школі Кривого Рогу після масового отруєння продали дітям горілі булочки

В їдальні криворізької школи №118, де у вересні отруїлися 18 дітей, учням продали підгорілу випічку.

Про це повідомляє “Перший Криворізький”.

“Хочу поскаржитися на харчування в школі 118, дітям продають горілі булки. Сніданки для молодших класів жахливі”, – написала до редакції криворожанка.

Вона розповіла журналістці, що звернулася до адміністрації школи, там, стверджує жінка, розвели руками і сказали, що не проконтролювали. Також вона розказала про продажу підгорілих булок до відділу освіти Саксаганського райвиконкому.