Бізнесмена із Грузії застрелили під Києвом, підозрюваних затримано

Під Києвом застрелили підприємця – громадянина Грузії, який незадовго до цього прибув у столицю у бізнес справах. Як повідомили у пресслужбі прокуратури Києва, підозрюваних затримано

“У Києві затримано двох мешканців Київської області за підозрою у пособництві в умисному вбивстві підприємця — громадянина Грузії, який незадовго до цього прибув у столицю у бізнес справах”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ввечері 26 листопада 2019 року потерпілий сів у автомобіль в центрі столиці та поїхав у невідомому напрямку. Після цього іноземець перестав виходити на зв’язок із знайомими, у зв’язку з чим останні повідомили про його зникнення правоохоронні органи.

“У подальшому тіло зниклого іноземця з вогнепальними пораненнями виявили у закинутій криниці на території Київської області. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити осіб, які за матеріальну винагороду, вчиняли дії, спрямовані на приховання тіла та знищення речових доказів. Наразі Київської місцевою прокуратурою № 10 затриманим повідомлено про підозру у пособництві в умисному вбивстві”, — зазначили у пресслужбі.

Вказано, що зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотиви та обставини його вчинення.