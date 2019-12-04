Віталія Марківа відвідали в італійській в’язниці

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова відвідала засудженого в Італії нацгвардейца Віталія Марківа.

Разом з нею Марківа в міланській виправної колонії «Опера» для осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, відвідали представник омбудсмена з дотримання прав людини в місцях несвободи і процесуальних прав В’ячеслав Петльована і начальник відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають у місцях несвободи за кордоном і на тимчасово окупованій території Олена Тучини, повідомила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

«Ми детально обговорили обставини справи, по якій італійської суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста. Підкреслюю, що справа ґрунтується на свідченнях єдиного свідка – французького журналіста, при цьому ніяких експертиз слідство не проводило», – написала вона.

Вона зазначила, що в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає перебування Марківа у складі парамілітарних структур. А насправді українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України.

«Підкреслюю, що обвинувальним вироком по справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що в подальшому буде використовувати РФ. Тому можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення», – підкреслила вона.

Людмила Денисова відвідала Віталія Марківа в італійській в’язниці

Facebook Людмила Денисова

Людмила Денисова відвідала Віталія Марківа в італійській в’язниці

Facebook Людмила Денисова