Арахамія сказав, чим закінчиться скандал з «слугою»-педофілом

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що політсила готує офіційне виключення народного депутата Романа Іванісова, у якого виявили судимість за зґвалтування.

Однак мандата позбавляти його ніхто не планує. Таку заяву Арахамія зробив в кулуарах засідання Верховної Ради у вівторок, 3 грудня.

«Ми його виключили, вирішили принципово, але щоб зробити це документально, щоб не було ніяких юридичних претензій, ми оформляємо це юридично», – запевнив глава фракції.

«У нас немає права позбавити його мандата, ми його негайно виключили з партії та фракції і для цього є певна процедура, яку потрібно пройти, і ось цю процедуру ми зараз оформлюємо», – додав Арахамія.

Він також сказав, що не знає, з якої причини Іванісов пішов на лікарняний, і це пов’язано зі скандалом навколо судимості нардепа.