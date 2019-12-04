Фашик Донецький: Діти-діти, де вас подіти. З неопублікованого

Толерантнутым і тим, хто живуть в чорно-білому світі, прохання далі не читати. Спасибі.

І так — всі збіги з реальними людьми — не збіг.

Преамбула. Багато було написано і сказано про дітей, які перебувають в окупації і зомбируются роспропагандой, але однозначної думки немає: хтось вважає, що ці діти — тупі зомбаки і їх треба палити-депортувати і т д, хтось вважає, що дітям не пощастило, хто вважає, що дітей потрібно лікувати, адже є досвід денацифікації Німеччини, а хтось упевнений, що простіше рибу змусити говорити китайською, ніж вичистити все те лайно, яке в голови дітей вклали нащадки вертухаїв.

Але перейдемо до суті. Отже, герой оповідання, нехай його звати Віталік — це хлопчик років 15. Віталіку начебто і повезло, і не дуже: його батьки «піднялися» і стали видатними дынырийцами, хоча до війни тато десь пиздячил на заводі, а мама працювала в одній з реєстратур Донецька злий тіткою в бігудях, яка ніхера не знає і яка працює в реєстратурі тимчасово, бо царських кровей.

За нинішніми мірками в окупації Віталік є мажором, бо батьки його на двох заробляють десь 800 баксів на двох. Раніше такого не було в сім’ї, до війни сімейний дохід був менше.

Все б нічого, але у Віталіка, на відміну від його батьків, є мозок і щось живе: він відкрито ненавидить своїх батьків і вважає їх зрадниками [за що постійно отримує по морді від батька]. Правда, роспропаганда вже починає підмивати фундамент Віталіка : якщо раніше він сміливо міг сказати, мовляв коли зайдуть Укри, здам нахуй батьків у концтабір і голосно при цьому засметься, то зараз від нього таке можна почути тільки пошепки[ малий дуже боїться, щоб батько не влаштував його в макаки дыныры по знайомству, тому намагається не говорити такого

перед незнайомими людьми]. Також Віталік все частіше починає говорити про те, що у війні в Україні винні політики, а не рф і що його батьків просто обдурили, вони жертви пропаганди.

Взагалі малому не позаздриш — з подачі батька він невиїзною окупації, біологічне папо і мамо дуже бояться, що до Віталіку відразу прийдуть агенти сбУ і почнуть з ним робити погані речі. У минулому році дитина намагався виїхати за стрічку, але не вийшло: на блокпосту орків його затримали дынырийские макаки, потім приїхав батько і прям перед збройними абизянами надавав малому потиличників. Пацан після такого приниження плакав 2 тижні в подушку.

Знаєте, що найпаскудніше в ситуації з Віталіком? Типу батьки вирішили зробити подарунок малому купили поїздку на новий рік то в москву, то в пітер, але у пацана купа питань, від яких стає страшно [якщо ти не залізяка, звісно].

Малий не розуміє, щиро, чому:

Люди не радіють від того, що немає війни;

Люди не наздоганяють, яке щастя жити без блокпостів;

Люди не розуміють, що життя без комендантської години — це круто;

Люди не хочуть радіти тому, що по місту можна ходити хоч всю ніч і ніхто з військової комендатури тебе не зупинить.

Ну і так далі. Малий тупо забув, що таке мирне життя і для нього звичайні речі і події там, де немає війни, здаються величезними досягненнями, які дорослі дурні не цінують. І так — пацан реально боїться їхати на росію. Знаєте причину? Він боїться, що потрібно буде повертатися незрозумілий місто з незрозумілим статусом, в місто без прав людини і збройними макаками на вулицях, у місто з комендатским годиною і відсутністю будь-яких перспектив.

Епілог. Чесно, не виправдовую Віталіка за те, що він поїде в рф або тому, що батьки в нього орки. [Пацану реально не пощастило з батьками, він їх не обирав, погодьтеся] У малого своя особиста війна з рф і роспропагандой: або він стане ватним зомбі, або стане ізгоєм у суспільстві, яке буде весь час намагатися його зламати і змусити жити за правилами стада

Чи витримає Віталік таке випробування? Особисто я не знаю. А ви?

Найстрашніше те, що таких Віталіковий тисячі на окупованому рф Донбасі. Це діти, які завдяки рф забули, що таке мирне життя і все, що вони можуть у цій ситуації зробити — боротися поодинці з тотальною пропагандою, щоб не зрадити себе, свої ідеали. Не у багатьох це вийде, але шанси є. Напевно.

Мораль.Сумно, сука. Спасибі, рф.

Фашик Донецький