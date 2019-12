Світові лідери жартували над Трампом на зустрічі НАТО (відео)

Світові лідери на саміті НАТО в Лондоні, схоже, кепкували над президентом США Дональдом Трампом у відеоролику, який був опублікований у ніч на середу.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

На відео, яке поширила канадська телерадіомовна Canadian Broadcasting Company (CBC), присутні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Нідерландів Марк Рютте і президент Франції Еммануель Макрон на прийомі в Букінгемському палаці у вівторок ввечері.

“Ніхто не називає імені Дональда Трампа, але, схоже, вони обговорюють його тривалу імпровізовану пресконференцію раніше цього дня”, – пише CBC у своєму Twitter.

“Так ось чому ви запізнились?” – сказав Джонсон, звернувшись до Макрона.

“Він запізнився, тому що його імпровізована пресконференція тривала 40 хвилин… О, так, так, так. Він оголосив…” – сказав прем’єр Канади Трюдо. Після цього репліку каже Макрон, який стоїть спиною до камери і його слів не чути.

“Ви тільки спостерігали, як у його команди відвалилася щелепа”, – додав пізніше Трюдо.

Power & Politics

✔@PnPCBC

[email protected], @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool)

26,1 тис.

01:34 – 4 груд. 2019

Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

Про це говорять 11,5 тис. осіб

Відео отримало тисячі ретвітів та лайків, про нього також написали західні ЗМІ.

Президент Трамп відомий своїми довгими пресконференціями для представників ЗМІ.