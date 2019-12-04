На Сомалі насувається тропічний циклон

Очікується, що тропічний циклон накриє схід Сомалі 6 грудня.

До Сомалі наближається тропічний циклон.

Зараз він знаходиться в 990 км на південний схід від міста Босасо і поки рухається на північний захід зі швидкістю 13 км/год, передає Stormnews з посиланням на Департамент метеорології Індії.

Швидкість вітру оцінюється в 55-65 км/год і продовжує посилюватися, пориви досягають 75 км/год. Очікується, що цей тропічний циклон накриє схід Сомалі 6 грудня.

Нагадаємо, у кількох країнах Європи пройшов сильний снігопад. В Австрії через сніг було перервано рух на багатьох дорогах і автострадах.