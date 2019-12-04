Відома британська співачка закрутила роман із сином голлівудської зірки

Популярна британська співачка Ріта Ора закрутила роман з сином відомого британського актора

Днями папараці заскочили 29-річну зірку після афтепаті британської фешн-премії The Fashion Awards 2019 з 23-річним сином відомого актора Джуда Лоу Рафферті, передає Depo.ua з посиланням на ТСН.

За словами інсайдерів, вони разом вже кілька тижнів і налаштовані серйозно та їх абсолютно не бентежить різниця у віці. А перший спільний вихід у світ став новим кроком у їхніх стосунках.

Познайомилась пара на зніманнях ремейка “Олівера Твіста”.

“Всі на знімальному майданчику одразу ж почали говорити про хімію між ними, почалися плітки, і через деякий час фізичний потяг, який відчувався між Рафферті і Рітою, дійсно переріс в щось більше і значуще”, – пишуть британські ЗМІ.