МЗС Німеччини оголосив двох російських дипломатів персонами нон грата

МОСКВА, 4 грудня — . Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило персонами нон-грата двох співробітників російського посольства в Берліні.

Раніше ЗМІ повідомили, що уряд канцлера Німеччини Ангели Меркель може ввести дипломатичні або інші санкції проти Москви, якщо з’являться докази того, що вона має відношення до вбивства громадянина Грузії в Берліні цього літа.

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков неодноразово спростовував зв’язок між вбивством в німецькій столиці та “офіційною Росією”.

Що сталося в Берліні

У кінці серпня невідомий застрелив 40-річного громадянина Грузії, у районі Моабит. За даними газети Berliner Kurier, чоловік отримав смертельне поранення в голову.Через кілька днів поліція затримала 49-річного росіянина. У прокуратурі заявили, що при ньому знайшли знаряддя вбивства.

Двадцять п’ятого серпня онлайн-журнал Spiegel написав, що слідство працює у всіх напрямках, але найбільш вірогідним вважає сценарій “професійно запланованого і здійсненого замовного вбивства”. При цьому підкреслювалося, що замовником могли виступати або представники злочинного світу, або розвідка іноземної держави.

Тридцятого серпня те ж видання опублікувало матеріал про те, що підозрюваний може бути агентом російських спецслужб. Такий висновок автори зробили на підставі того, що ім’я підозрюваного, представлене в документах на отримання візи, нібито відсутня в російських банках даних, а номер його закордонного паспорта вказує на МВС, яке “вже видавало документи співробітникам військової розвідки ГРУ”.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що влада “взяли до відома повідомлення ЗМІ”.