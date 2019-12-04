Задушивши дитини, кіт втік: стали відомі подробиці моторошного ПП під Вінницею

У вівторок, 3 грудня, в селі Скитка Липовецького району Вінниччини поховали дев’ятимісячну дівчинку Сашу, яку занапастив запрыгнувший в її коляску домашній кіт.

Тепер почали спливати деякі подробиці. Виявляється, що хоч поліція вважає основною версією нещасний випадок, ветеринари сумніваються, що саме домашній улюбленець став причиною смерті дівчинки.

НП сталася 30 листопада, в суботу. 22-річна мати дитини, Сніжана, залишила у дворі приватного будинку дитячу коляску зі сплячою в ній дев’ятимісячної донькою Сашею, а сама пішла поратися по господарству. Коли повернулася, побачила, що з коляски кіт вистрибнув. Підбігши до дочки, мати з жахом зрозуміла, що та не подає ознак життя. Відразу ж викликала лікаря.

— Кіт, напевно, молочко відчув, і тепло там було в колясці, ось і заскочив, — розповідала кореспонденту «ТСН» сільський фельдшер Галина Захарчук. — Мама відразу викликала мене, я подзвонила в «швидку». Добралися одночасно: бригада швидкої допомоги, а ззаду — я. Дитина ще теплий був, констатували клінічну смерть. Намагалися реанімувати, але не змогли. Настала біологічна смерть.

— Це біда для всього села, а для цієї сім’ї — таке горе, яке словами не передати, — пояснює «ФАКТАМ» секретар Скитковского сільради Світлана Обець. — Сніжана і Олександр дуже хороші батьки. Він у Вінниці працює, старшим зміни на хлібокомбінаті, а вона — в декреті з малятком. Це в них єдина і довгоочікувана дитина. Сніжана просто не може прийти в себе, вона в шоковому стані, з нею весь час поруч хтось повинен знаходитися. У нас в селі їх жаліють, підтримують, несуть, що у кого є, грошима складаються. Немає слів — шкода сім’ю. Хто ж міг припустити, що таке нещастя трапиться? Це ж не якийсь мандрівний вуличний кіт, а домашній, їх улюбленець. Маленька Сашенька дуже любила з ним грати, їй показували — ось котик, ось його лапки, хвостик… А потім цей же кіт заліз дитині на голову, і вона задихнулася… Кіт, до речі, після того дня пропав — втік, і не видно його. Мабуть, почув, як кричить від горя господиня, і зрозумів, що накоїв.

Однак для ветеринарів все не так очевидно. Вони стверджують: дев’ятимісячний дитина обов’язково б крутився, якби почав задихатися, і спробував би скинути сидить на голові кота. Тварина, у свою чергу, ні за що б не сиділо на людину, який ворушиться.

— Хоча, звичайно, багато в чому це залежить від розміру тварини і від того, як дитину сповили, — прокоментував журналістам «1+1» ветеринар Іван Левинський. — Може бути, через те, що кіт був домашнім улюбленцем, він не відреагував на спроби дитини скинути його і продовжував спокійно спати?

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115, ч. 2 — умисне вбивство малолітньої дитини, але це звичайна практика, що дозволяє правоохоронцям розслідувати ситуацію як можна більш повно. Версія ж у слідства всього одна — нещасний випадок.

— Те, що ветеринари можуть щось допускати, це одне, але вони не спеціалісти в тому, що стосується причин смерті дитини, — заявив «ФАКТАМ» начальник Липовецької районної поліції Павло Дармограй. — Судмедексперт зробив висновок: дівчинка померла від механічної асфіксії, простіше кажучи, задихнулася. І причина цього саме запрыгнувший їй на обличчя кіт. До цього мама годину гуляла з дитиною, заколисувала, з дівчинкою все було відмінно. А коли ми і «швидка» прибули за викликом на місце події, дитина був ще теплим. Саме тому, що він мирно спав, такий тепленький і затишний, тварина і стрибнула в коляску. А дівчинку так сповили, що вона не могла поворухнутися. З-за цього і стався нещасний випадок.