Блогер Монова про будинок Ткаченко на Трухановому: Піз**т, що фалди загортаються

Народний депутат Олександр Ткаченко орендує незадекларований будинок на Трухановому острові за вдвічі заниженою ціною.

Про це на фейсбук-сторінці написала блогер Олена Монова.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info повідомили, що Олександр Ткаченко «забув» задекларувати орендований особняк на Трухановому острові. Будинок побудований незаконно — в природоохоронній зоні Києва. Ткаченко відсутність будинку в декларації пояснив тим, що знімає його менше року і пообіцяв відобразити в декларації в 2020 році. Проте журналісти з’ясували: Ткаченко орендує особняк щонайменше 3 роки.

«Виявляється, борець з блогерською дезінформацією сам пиз…ть так, що фалди загортаються. А почалося, як завжди, з декларації, — пише Монова. — За документами він (будинок — ред.) раптом став вважатися адміністративним будинком, а не житловим будинком. Що автоматично знизило вартість оренди вдвічі».

Нардеп оселився на Трухановому острові після виходу сюжету про це самому незаконно побудованому особняку на телеканалі 1+1, який тоді очолював Ткаченко. «Таке неймовірне збіг, просто фантастичне. Оселився і живе з 2016, а каже, що з 2019. І при цьому хоче боротися з дезінформацією в ЗМІ і забороняти блогерам колупати в носі», — додала блогер.

Монова також нагадала Ткаченко про закон про скасування депутатської недоторканності, який вступить в силу в січні 2020 року: «От цікаво мені, доторкнеться хоч якась з наших доблесних антикорупційних структур до дупі пана Ткаченка. НАБУ, наприклад, мммм?».

Раніше, Олександр Ткаченко разом з Міністерством культури став автором законопроекту про медіа, який, зокрема, пропонує прирівняти до ЗМІ і блогерів ввести кримінальну відповідальність за поширення дезінформації в медіа.