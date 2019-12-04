Росіянин влаштував криваву стрілянину у перехожих: є жертва

У російській Пермі чоловік раптово відкрив вогонь у перехожих із рушниці.

В результаті загинула жінка, яка випадково опинилася в тому місці.

“Чоловік, очевидно, перебуваючи під впливом сильнодіючих речовин, відкрив вогонь із вікна квартири, потім він із рушницею вийшов на вулицю і відкрив вогонь у перехожих”, – розповіло джерело.

Потім чоловік вистрілив у машину Росгвардії, яка під’їхала, і поранив одного зі співробітників. Копи зробили попереджувальні постріли, але він продовжував відстрілюватися. Тоді довелося поранити чоловіка в ногу.

“Однак наряду позавідомчої охорони все ж вдалося знешкодити і затримати стрільця. Він доставлений у відділ поліції”, – йдеться у повідомленні.

Що викликало настільки агресивну поведінку, поки невідомо.

Пізніше в ЗМІ написали, що чоловік у ту ніч вживав наркотики і взагалі думав, що він знаходиться у відеогрі, взяв рушницю і вийшов на вулицю.

Свідок розповів, що стрілець також цілився в авто, передає RT. “Це було десь о 04:30. Я їхав зі зміни, – розповідає 35-річний таксист Артем. – На перехресті дивлюся: прямо на дорозі стоїть мужик. В руках рушниця. Прямо в мене цілився. Я пригнувся – і по газах . Мені все одно було, що попереду, головне – виїхати”.

Жертвою неадеквата стала 50-річна кухарчиня Олена Хілько. Жінка просто йшла на роботу, коли той вискочив на вулицю і почав стріляти.